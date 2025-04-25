В Кыргызстане арестовали российского политтехнолога 1 25.04.2025, 11:28

1,062

Блогер Виктор Васильев

Фото: РИАН

Он имел связи с Евгением Пригожиным и ГРУ.

В Кыргызстане по подозрению в наемничестве задержали российского блоггера, политолога Виктора Васильева. Как пишет «Корреспондент», об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

По информации агентства, Васильев обвиняется в совершении преступления по ст. 416 УК Кыргызстана (наемничество). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня. Согласно закону страны, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее пресс-секретарь того же суда Нурзина Мурзаева рассказала Интерфаксу, что сотрудницу Российского дома Наталию Секерину задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана по подозрению в вербовке наемников. Она также заключена под стражу до 17 июня. Вместе с ней были задержаны еще трое.

Они подозреваются в вербовке, финансировании и обучении наемников с целью использования в насильственных действиях других государств, направленных на свержение власти в государстве или нарушение территориальной целостности. Возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве. Адвокат одного из задержанных заявил журналистам, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях в Украине.

Центр Досье в 2023 году писал, что раньше Васильев носил фамилию Луковенко. В 2011 году он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве 58-летнего уроженца Шри-Ланки в день «Русского марша». Через пять лет Луковенко вышел на свободу условно-досрочно. Российская служба Би-би-си сообщала, что Луковенко был одним из политтехнологов основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. После смерти Пригожина Луковенко вроде бы занимался наращиванием российского влияния на Буркина-Фасо. Центр Досье указывает, что Луковенко незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину ездил в Киев по заданию ГРУ. В материале Центра Луковенко назван неонацистом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com