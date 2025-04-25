Переговорная паутина Виталий Портников

25.04.2025, 11:37

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Виталий Портников

Всюду речь идет о том, что у американского президента заканчивается терпение.

Лондонские переговоры министров иностранных дел и советников по национальной безопасности Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии и Украины буквально за несколько дней до запланированной даты проведения были фактически сорваны решением государственного секретаря США Марко Рубио бойкотировать эту встречу. Не приехал в Лондон и специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, который предпочел отправиться в Москву на очередную встречу с Владимиром Путиным. И даже, очевидно, ничего не решающий специальный представитель Трампа Кит Келлог, которого американцы отправили в Лондон, не участвовал в коллективном формате встречи советников по нацбезопасности, ограничившись отдельными переговорами с представителями делегаций.

На первый взгляд, это очевидное фиаско может показаться неожиданностью — тем более после заявлений, которые делались в Париже о новом формате консультаций между американцами, европейцами и украинцами и о готовности Соединенных Штатов учитывать позицию своих европейских союзников при выработке мирного соглашения между Россией и Украиной.

Однако практически тогда же прозвучали слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что США будут готовы выйти из переговорного процесса, если не увидят быстрого результата — и одна из сторон окажется не готовой к принятию условий мира. А о словах Дональда Трампа, который накануне своего избрания обещал лишить Украину помощи, если она откажется от мира, и, напротив, дать Украине столько оружия, сколько нужно, и обрушить цены на нефть, если от мира откажется Россия, в Вашингтоне теперь уже никто и не вспоминает.

Шантаж, помноженный на некомпетентность

Заявление Рубио, оказавшееся прелюдией его отказа ехать в Лондон, продемонстрировало новую тактику, которую избрал Белый дом накануне ста дней Дональда Трампа. Американскому президенту не удается добиться прорыва ни по одному направлению, которое кажется Трампу принципиальным — война России против Украины, сделка с Ираном, прекращение войны на Ближнем Востоке и освобождение израильских заложников.

Всюду мы видим раздражение, всюду речь идет о том, что у американского президента заканчивается терпение. А тут еще и тарифная политика Трампа приводит к его очевидному поражению и готовности отказаться от торговой войны с Китаем. Поэтому в ход идут излюбленные средства, уже не раз применявшиеся Трампом — шантаж, помноженный на некомпетентность.

Именно поэтому трудно понять, чего больше в предложении включить в мирное соглашение между Россией и Украиной согласие США к признанию российского статуса оккупированного Крыма — стремления ускорить события или готовности выйти из мирного процесса, обвинив в этом Киев.

Пока что Белый дом предлагает сторонам заведомо неприемлемые для них условия мира. В Вашингтоне не могут не понимать, что Украина не согласится с признанием российского статуса собственных оккупированных территорий и будет считать такое согласие со стороны Соединенных Штатов очевидным предательством — и своих интересов, и международного права. А Россия, разумеется, никогда не согласится с американским присутствием на Запорожской АЭС и с введением в Украину воинского контингента европейских стран − членов НАТО.

И это только часть тех пунктов, которые способствуют скорее продолжению войны и увеличению аппетитов агрессора. Неслучайно после появления информации о готовности США рассмотреть вопрос о признании Крыма, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что военные действия могут прекратиться только в том случае, если украинские войска покинут ту часть территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под юрисдикцией легитимной украинской власти. Напомню, что речь в этом заявлении идет даже не о всеобъемлющем мире, а просто о прекращении огня.

Соучастник войны

Сложность для Трампа заключается в том, что он хочет либо добиться быстрого результата, либо покинуть переговоры. Но в этом не заинтересованы практически все. Американского президента хотят удержать за столом переговоров и европейцы, и Зеленский, который связывает с сохранением переговорной активности американцев продолжение военной помощи своей стране.

Трампа хочет удержать за столом переговоров и Путин, который рассматривает нахождение Трампа за столом переговоров в период продолжения военных действий в Украине как возможность превратить американского президента в соучастника войны.

Именно поэтому и в Москве, и в Киеве, и в европейских столицах будут продолжать повторять, что с уважением относятся к миротворческим усилиям Трампа, и даже демонстрировать некие осторожные шаги навстречу — только чтобы не дать американскому президенту выпутаться из переговорной паутины, которую, кстати, он же сам и сплел.

Возможно, Трамп — с присущим ему самомнением — считает, что стоит ему только захотеть закрыть глаза и забыть о российско-украинской войне и всё у него получится. Но и это его очередная ошибка.

Виталий Портников, vot-tak.tv

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