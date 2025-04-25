Как вернуть водительское удостоверение после лишения в Беларуси? 25.04.2025, 11:42

Весь процесс описали пошагово.

«Лишенцев» условно можно разделить на две категории: те, у кого права забрали из-за вождения в нетрезвом состоянии (передачу управления пьяному человеку / отказа проходить медосвидетельствование), и все остальные. Первым, чтобы вернуть права, нужно будет потрудиться, а именно пересдать экзамены. Onliner описал весь процесс пошагово.

Шаг первый. Нужно определиться, где находятся ваши права. Если их лишили по ст. 18.15 КоАП РБ (за вождение в нетрезвом состоянии, отказ от прохождения медосвидетельствования, передачу управления лицу в алко- или наркоопьянении), то обращаться нужно в экзаменационное подразделение ГАИ.

Если же в/у отобрали за другое нарушение, то вам в территориальное подразделение Госавтоинспекции — по месту жительства или принятия решения о лишении прав. Экзамены при этом пересдавать не требуется.

Шаг второй. Пройти медицинское переосвидетельствование, если вы относитесь к тем, у кого забрали в/у по ст. 18.15 КоАП РБ. Сделать это нужно не ранее чем за месяц до истечения срока лишения.

Шаг третий. Подготовить необходимые документы. Среди них — действительная медсправка; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий оплату штрафа (если он был назначен).

Шаг четвертый. Если вы относитесь к тем, кому нужно пересдавать экзамены, то вам необходимо обратиться в МРЭО, когда срок лишения истечет. «Сдача квалификационных экзаменов осуществляется в МЭО ГАИ, в зоне обслуживания которого находится место регистрации либо место пребывания физического лица в случае, когда в соответствии с законодательством лицо обязано быть зарегистрировано по месту пребывания», — пишут на сайте ГАИ. Срок осуществления административной процедуры — 3 рабочих дня с момента подачи всех документов.

Не забудьте оплатить экзамены и компьютерные услуги. Также вскоре вам понадобится написать заявление о возврате в/у после лишения. Как внести оплату через ЕРИП? Вам понадобится раздел «МВД», затем «ГАИ». Переходите в подпункт «Водительское удостоверение». После выберите ваш город. Оплатите такие услуги, как «Водительское удостоверение» (если срок его действия истек во время лишения), «Компьютерные услуги» и «Оформление заявления» (при необходимости), «Теоретический экзамен», «Практический экзамен на авто», «Предоставление ТС для экзамена» (если вы будете сдавать экзамен на машине ГАИ).

Вот расценки с сайта ГАИ:

— за теоретический экзамен — 12 руб. 60 коп. (0,3 б. в.);

— за практический экзамен — 42 руб. (1 б. в.);

— за практический экзамен на мотоцикле — 29 руб. 40 коп. (0,7 б. в.);

— за компьютерные услуги — 1 руб. 68 коп. (0,04 б. в.);

— за оформление заявления — 3 руб. 36 коп. (0,08 б. в.).

Нужно ли заново учиться в автошколе после лишения прав? Нет, не нужно. К экзаменам вы можете подготовиться самостоятельно или же взять дополнительные уроки у частных инструкторов или в автошколе по своему желанию.

Шаг пятый. Пересдайте теоретический экзамен. Он проходит в электронном или в письменном виде, в обоих случаях нужно ответить на 10 вопросов, не допустив более одной ошибки и уложившись в отведенное время. Очевидно: никакими гаджетами и шпаргалками пользоваться нельзя.

Шаг шестой. Пересдайте практический экзамен. По обновленным правилам, «площадка» отменяется. Вам нужно лишь продемонстрировать свои навыки в условиях реального дорожного движения в населенном пункте.

Шаг седьмой. Не затягивайте с возвратом прав. В/у хранится в экзаменационных подразделениях ГАИ в течение двух лет. Если за правами никто не пришел — они утилизируются.

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