«Эти события способствуют тому, что российская военная машина глохнет» Александр Коваленко

25.04.2025, 11:48

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Александр Коваленко

Как готовился удар 24 апреля.

На фоне того, как в открытых источниках появляется все больше кадров террора, который устроила Россия в ночь на 24 апреля, с множеством разрушений жилых домов и жертв, среди гражданского населения, стали в наше информационное пространство интегрироваться нарративы о том, что это «ответка» за 51-й арсенал ГРАУ и «Алабугу». Мол, нечего Путина было злить, вот и получили в ответ.

Я поражаюсь тому, как на четвертый год войны, тысяч ракетных ударов по Украине, все еще есть люди, которые верят и ретранслируют такие нарративы, от которых за сотню километров несет «русским духом».

А теперь — по фактам.

Во-первых, нынешний ракетный удар имел четкую систематизацию в интервале с прошлыми ударами по Украине. Ввиду дефицита ракет и неизменных объемов их производства, интервалы между массированными ударами составляют сейчас около трех недель, без учета доразведывательных ударов малым боекомплектом.

Во-вторых, налет на «Алабугу» был осуществлен 23 апреля, около 12 часов дня, ракетные удары по Украине начались после полуночи, около 00:30. Взрыв на 51-м арсенале ГРАУ, к которому мы официально так и признали своей причастности, 22 апреля. Если четко фиксироваться по времени — 36 часов назад. Почему я настолько скрупулезно указал время? Да потому, что подготовить «ответку» в составе 70 ракет, разного типа и 145 дронов-камикадзе Shahed-136/Гербера/Пародия невозможно.

Боекомплект необходимо разместить на базах, накопить, снарядить носители — самолеты, сухопутные пусковые установки и корабли, подготовить полетное задание, маршруты выходов в море, рассчитать траектории полетов, синхронизировать удары разнотипных средств, провести разведку и дорозведку, согласовать данные и так далее и тому подобное.

Это все занимает время на порядок больше, чем 36 часов и может быть реализовано только по результату заранее спланированной, системной работы множества подразделений — от военно-промышленного кластера, логистического, до, непосредственно, на местах базирования носителей.

Поэтому речи и быть не может даже и близко о некой «ответке». Мы говорим о системном, спланированном терроре, который был, есть и будет, пока всю военную машину России или ее руководство не остановить в прямом смысле слова. Не эфемерным «перемирием», а силой.

И если уже на то пошло, то такие события как взрыв на 51-м арсенале ГРАУ, или налет неопознанных дронов на «Алабугу», как раз и способствуют тому, что российская военная машина глохнет.

Александр Коваленко, Telegram

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