На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка 25.04.2025, 11:57

На другом участке была зафиксирована стычка.

На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка в пятницу, 25 апреля. На другом участке была зафиксирована стычка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийское издание NEWS18.

Как отмечает издание в пятницу, 25 апреля, пакистанская сторона якобы осуществила обстрел нескольких мест вдоль линии разграничения. Также сообщается о нарушении режима прекращения огня в секторе Хандвара в округе Купвара. Сообщений о пострадавших нет.

«Были инциденты со стрелковым оружием в некоторых местах на линии контроля, инициированные Пакистаном», - пишет индийское издание со ссылкой на источник в обороне.

По словам источников, индийские военные предоставили «эффективный ответ» на обстрел.

Этот инцидент произошел в день визита главы индийской армии генерала Упендри Двиведи в город Сринагар. Генерал должен был оценить ситуацию с безопасностью в провинции Джамму и Кашмир после недавней террористической атаки в Пахалгаме.

Также стало известно о другом инциденте в районе Бандидпора (Северный Кашмир). По данным СМИ, там произошло вооруженное столкновение между индийскими военными и боевиками. Сообщается, что Индия начала операцию после получения разведданных о присутствии вооруженных боевиков в населенном пункте Кулнар-Базипора.

Угрозы войной

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Sky News заявил, последние события могут привести к «тотальной войне» между Пакистаном и Индией.

Он подчеркнул, что мир должен «беспокоиться» перспективой полномасштабного конфликта между странами, которые имеют ядерное оружие. Министр также сказал, что надеется, что спор можно решить путем переговоров.

Конфликт между Пакистаном и Индией

Индия и Пакистан считают регион Кашмир своей территорией, они контролируют разные части этого района. Спор за землю унес жизни десятков тысяч людей в течение последних трех десятилетий. Хотя напряжение между странами спало за последние годы, но стрельба на этой неделе снова не привела к эскалации.

Как известно, 22 апреля группа вооруженных людей совершила нападение на туристов в Пахалгаме, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная боевая группировка «Кашмирское сопротивление».

Индия утверждает, что за атакой стоит Пакистан, но последний отвергает это. Власти Пакистана утверждают, что это «восстание местных».

Индия в ответ закрыла пограничный переход в регионе, ввела ограничения по визам и заявила о выходе из Договора о водах Инда. Пакистанские власти ответили, что расценивают такие действия, как акт войны.

Перекрытие потока воды реки Инд серьезно повлияет на Пакистан, поскольку реки, такие как Джелум, Ченаб, Рави, Беас и Сатледж, являются основными источниками воды для страны. Эти реки обеспечивают потребности десятков миллионов людей и используются для сельского хозяйства, орошения и питьевой воды.

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