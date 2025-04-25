The Telegraph: Есть пять требований Киева по потенциальному мирному соглашению 25.04.2025, 12:13

Одно из них связано с Крымом.

Изданию The Telegrap стали известны подробности требований Киева по потенциальному мирному соглашению, которые состоят из пяти пунктов и свидетельствуют о наличии значительных разногласий с американским планом.

Отмечается, что в центре требований отказ от любого формального международного признания российского контроля над Крымом и другими оккупированными территориями.

Первый и второй пункты сосредоточены на формулировке любого мирного соглашения как «основанного на международном праве, а не капитуляции», с особой оговоркой относительно возможного вторжения Китая на Тайвань.

Там также отмечается важность четких «гарантий безопасности» как цены за любую будущую мирную сделку, которая предусматривает «передачу территории» России, даже на временной основе.

В третьем пункте утверждается, что именно Украина должна оказаться в центре мирного процесса.

Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО о том, что разрешение России контролировать Крым дает ей возможность угрожать не только нападениями на Украину, но и на других союзников, в частности Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт четко определяет, что России нельзя позволить использовать соглашение для ограничения численности украинских вооруженных сил или оборонно-промышленной базы.

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