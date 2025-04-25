«Крестовый поход» против постсоветщины 4 Евгений Саськов

25.04.2025, 12:38

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Евгений Сасько

Украина должна стать силой и гарантом безопасности для соседей.

У меня есть мечта. Это геополитическое лидерство Украины в Восточной Европе. Амбициозная и не нереальная. Надо совсем немного: целенаправленные, системные стратегические действия, основанные на единстве взглядов и устойчивости военно-политической элиты. А также на единстве общества, с чем есть трудности.

Мы должны выиграть войну политически – навязать РФ выгодный для нас формат мира, даже если он для нас не так выгоден. Это база. Об этом нужно говорить обществу – на какие форматы мира мы должны рассчитывать от самого плохого к самому лучшему.

Украина должна превратить окончание войны в победу, а победу – в моральный и политический капитал. Украинцы как общество и как нация должны стать символом несокрушимости, борьбы, а это уже работает и нужно усиливать.

Киев должен институционализировать послевоенный союз в Восточной Европе – создать и/или возглавить региональный безопасностно-экономический блок (Украина, Польша, страны Балтии, Молдова, этакая Балто-Черноморская ось). Сила союза в противодействии РФ, контроле энергетики, вооружений, логистике (стать логистическим хабом – шанс нашего государства).

Украина должна стать силой и гарантом безопасности для соседей: Молдовы, Грузии, стран Кавказа от российского влияния: инструкторы, ЧВК (именно так, именно частные военные компании), вооружение, украинская школа оборонного опыта и строительства.

Киев должен возглавить «крестовый поход» против постсоветщины (пророссийскости) в мире: запустить программы декоммунизации и дерусификации в постсоветских странах (но в первую очередь у себя, начиная с русского языка на вывесках в украинских городах). Украина должна организовать культурную и информационную экспансию в мире. Не забывать и о памятниках нашим воинам в войне против террористов из РФ (которая до сих пор не имеет названия и не стала Освободительной, или Народной, или Отечественной, или Антиколониальной – нет символизации и мифодизайна).

У Украины есть шанс стать хабом сети военно-промышленных коопераций – координировать производство и распространение вооружений, БПЛА, боеприпасов, средств ПВО и тому подобное во взаимодействии с оборонными корпорациями стран-партнеров.

Инфраструктура нашего государства должна связывать транспортно и энергетически с востока на запад и с юга на север. И наоборот, перекрестно.

Кроме того, у Украины есть потенциал реализовать свой большой потенциал как центр ІТ и киберзащиты, как экспортер новинок в этой сфере.

Совсем маленькая и амбициозная цель – Киев должен перехватить инициативу у ведущих стран мира: быть не просителем, а инициатором планов, решений, предложений, коалиций. Украина должна навязывать повестку дня, предлагать миротворческие, безопасностные, стратегические инициативы на уровне НАТО, ЕС, даже ООН, которая потеряла свои способности как международная организация безопасности, мягко говоря.

Наше государство должно построить мечту, идею «новой Украины» как символа перестройки постсоветского мира в современную систему со свободами, технологиями, устойчивостью.

Это все не мгновенный проект – это длительный забег на 10–15–20 лет минимум. Хотя это еще не самый продолжительный.

Если все это не сон и влажные фантазии.

Евгений Сасько, Telegram

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