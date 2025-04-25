Самолет с Уиткоффом приземлился в Москве 13 25.04.2025, 12:57

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Это четвертый визит спецпосланника Трампа в РФ в этом году.

Самолет, на борту которого, вероятно, находился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, приземлился в Москве. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Собеседник агентства отметил, что самолет приземлился в аэропорту Внуково.

Согласно данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Bombardier Global 7500 выполнял прямой перелет из аэропорта Майами.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что Уиткофф 25 апреля встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

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