Самолет с Уиткоффом приземлился в Москве

Самолет с Уиткоффом приземлился в Москве13
- 25.04.2025, 12:57
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Это четвертый визит спецпосланника Трампа в РФ в этом году.
Самолет, на борту которого, вероятно, находился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, приземлился в Москве. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство «Интерфакс».
Собеседник агентства отметил, что самолет приземлился в аэропорту Внуково.
Согласно данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Bombardier Global 7500 выполнял прямой перелет из аэропорта Майами.
Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что Уиткофф 25 апреля встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.