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«Перед выездом на мост все забито»

  • 25.04.2025, 13:07
  • 2,106
«Перед выездом на мост все забито»

Ситуация на границе с Польшей становится критической.

Перед большими выходными ситуация на границе с Польшей начала выходить из-под контроля, пишет «Точка».

Если перед Пасхой все было стабильно, то после праздника началось нечто странное.

Буквально за сутки очередь из легковых машин, которые пытаются выехать к соседям в Европу, увеличилась почти вдвое. И в следующие дни наблюдается тенденция: число авто и автобусов только прибавляется.

По последним данным ГПК, на границе с Польшей в Бресте стоит 1545 машин и более 30 автобусов.

Ситуация приближается к критической, ведь польская сторона не спешит пропускать транспорт – сотрудники пограничных пунктов соседней страны обрабатывают не более 50%, а то и в разы меньше авто от нормы ежедневно.

Что говорят в чатах на границе?

Разумеется, такая непростая ситуация вызывает негодование людей. В специальных чатах в мессенджерах идет бурное обсуждение.

«Очень плохо с автобусами в сторону Польши... Приехали вчера на границу в 18:50 и вот сейчас стоим перед выездом на мост. Трэшак!» – пишет одна из женщин.

Другие отмечают, что очередь не только перед пунктом пропуска, но уже и на мосту через Буг.

«Автобусы в сторону РП просто беда... Перед выездом на мост все забито», – заявляет другой участник чата.

Сколько надо потратить времени

Стоит отметить, что сейчас на прохождение границы с Польшей надо потратить не менее 12 часов.

Однако из-за сложившейся ситуации и приближения больших выходных в Беларуси это время может вырасти.

«Время минское: 17:30 заехали под шлагбаум в РБ, 02:20 выехали из РБ на мост, 05:05 выехали с границы в РП. Итого граница: 11ч35м». – поделился один из путешественников.

Что примечательно, при въезде из Польши в Беларусь тоже придется постоять. В среднем, согласно сообщениям в чате, на это надо потратить более пяти часов.

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