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В России будут собирать биометрические данные белорусов

  • 25.04.2025, 13:27
В России будут собирать биометрические данные белорусов

Такая норма предусмотрена изменениями в федеральный закон.

Иностранцы, которые проживают в России, должны для дальнейшего использования сим-карт до 1 июля сдать биометрические данные. Это касается и тех, кто часто приезжает в Россию с деловыми или личными целями. В том числе и белорусов. Такие уведомления стали получать клиенты российских операторов сотовой связи, сообщает БелТА.

Сотовые операторы отмечают, что новую российскую сим-карту тоже нельзя будет получить без подтверждения данных. Такая норма предусмотрена изменениями в федеральный закон «О связи». Единственное исключение для белорусов: не требуется переводить паспорт на русский язык и заверять его у нотариуса.

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