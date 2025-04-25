СМИ: На войне в Украине погиб воевавший за Россию сын замглавы ЦРУ 25.04.2025, 13:36

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Майкл Глосс

Он выступал за борьбу с «западной гегемонией» и поддерживал Путина.

Майкл Глосс, сын замдиректора ЦРУ Джулиан Глосс, погиб на войне в Украине. Он воевал на стороне России.

21-летиний Глосс на родине был экоактивистом, боролся за климат и права женщин. В 2023 году он бросил колледж и отправился в путешествие по миру, которое закончилось тем, что он подписал контракт с Минобороны России и погиб на фронте, пишет проект «Важные истории».

Глосс родился в 2002 году в семье военных. Мать работала в ЦРУ, а отец был ветераном флота. В колледже в Мэне он участвовал в антивоенных протестах и акциях против запрета абортов, но в 2023 году бросил учебу, решив «пустить корни в мире».

В Италии и Турции он жил с анархистами Rainbow Family, помогал восстанавливать Хатай после землетрясения, называл себя Хамзой и увлекся палестинским вопросом.

Летом 2023 года Глосс получил визу и приехал в Россию. Он создал аккаунт во «ВКонтакте», где подписался на группы про Сталина и Ленина, публиковал видео с Путиным. Его взгляды радикально изменились: он говорил о «многополярном мире» и борьбе с «западной гегемонией», осуждал капитализм США. В сентябре он сам пришел в военкомат в Москве, подписал контракт и прошел подготовку в подмосковном центре «Авангард».

В Рязани Глосс служил в ВДВ, мечтая о российском гражданстве, чтобы запустить экологический проект по очистке воды от микропластика. Друзья говорят, он хотел «быть полезным» России, но не планировал брать в руки оружие. Сослуживец из 137-го полка ВДВ вспоминал, что Глосс писал письма в институт с идеями изобретений. На фронт его отправили в штурмовой отряд, где он погиб в Донецкой области.

Семья узнала о смерти от российских властей за два месяца до похорон в США 21 декабря 2024 года. Друзья из Rainbow Family шокированы: одни считают, что Глосс «попал под пропаганду», другие уважают его выбор, вспоминая его доброту и мечты спасти планету. Точные обстоятельства гибели неизвестны, а некролог семьи умалчивает о службе в российской армии.

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