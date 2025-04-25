Курс евро в Беларуси вырос до максимума за восемь дней
- 25.04.2025, 13:37
Итоги валютных торгов 25 апреля.
25 апреля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара понизился на 1 копейку.
Евро подорожал и поднялся до максимального уровня за последние восемь дней. Российский рубль продолжил снижение и продеминстрировал минимум за две недели.
Итоги валютных торгов 25 апреля:
Доллары США: 3,0553 (-0,0122 / -0,40%);
Евро: 3,4928 (+0,0163 / +0,47%);
Российский рубль: 3,6463 (-0,0086 / -0,24%);
Китайский юань: 4,1689 (-0,0013 / -0,03%).