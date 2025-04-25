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Курс евро в Беларуси вырос до максимума за восемь дней

  • 25.04.2025, 13:37
Курс евро в Беларуси вырос до максимума за восемь дней

Итоги валютных торгов 25 апреля.

25 апреля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара понизился на 1 копейку.

Евро подорожал и поднялся до максимального уровня за последние восемь дней. Российский рубль продолжил снижение и продеминстрировал минимум за две недели.

Итоги валютных торгов 25 апреля:

Доллары США: 3,0553 (-0,0122 / -0,40%);

Евро: 3,4928 (+0,0163 / +0,47%);

Российский рубль: 3,6463 (-0,0086 / -0,24%);

Китайский юань: 4,1689 (-0,0013 / -0,03%).

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