В России официально подтвердили ликвидацию генерала Ярослава Москалика
- 25.04.2025, 13:41
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Взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.
По факту «убийства» генерала Ярослава Москалика Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
В ведомстве отметили, что возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ) по факту взрыва автомобиля Фольксваген Гольф в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе.
Там также подтвердили гибель заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Ярослава Москалика.
В СК РФ добавили, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
Ранее росСМИ сообщили о взрыве автомобиля во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов, построенном для военных. Отмечалось, что в результате подрыва мог погибнуть заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Ярослав Москалик.