В Беларуси ввели изменение, которое касается одной из «пенсионных» ловушек 2 25.04.2025, 14:17

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Из-за нее люди теряют деньги.

В Беларуси появилось изменение, которое касается страховых взносов в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Минтруда.

В личном кабинете плательщика взносов в Фонд соцзащиты населения ввели изменения по страховым взносам, которые наниматели уплачивают за своих работников. Так, эти данные предоставляют теперь в формате «светофора» — в трех цветах.

«Фонд анализирует данные организаций и присваивает им один из трех цветов в зависимости от степени риска нарушений в сфере соцстрахования», — уточняют в Минтруда. Так, красный цвет означает высокую степень риска, что у работодателя есть нарушения, его могут включить в план выборочных проверок.

Желтый цвет — низкий риск: есть незначительные признаки нарушений, на которые стоит обратить внимание. А зеленый показывает, что наниматель «чист» по страховым взносам, то есть делает их регулярно.

«Система помогает фонду выявлять организации с повышенным риском нарушений и более эффективно планировать проверки», — поясняют в Минтруда.

На сайте ФСЗН поясняют, что за неуплату (или неполную) обязательных страховых взносов нанимателям грозит «административка» — штраф. В отдельных случаях он может доходить до 20 базовых величин (на сегодня это 840 рублей).

Чем грозит работникам задолженность нанимателя перед ФСЗН

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тыс. работников. У них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь идет об организациях, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тыс. работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.

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