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Трамп сделал заявление о Крыме

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  • 25.04.2025, 14:18
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Трамп сделал заявление о Крыме

Президент США принялся обвинять Обаму.

Президент США Дональд Трамп считает, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, президент Владимир Зеленский это понимает.

Об этом сообщает The Time.

У Трампа спросили, было бы для него приемлемо, если бы Крым и четыре региона Украины, которые частично оккупировала РФ, отошли бы Москве. Президент США отметил, что «нужно говорить только о Крыме, потому что о нем всегда говорят».

«Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что это с ними давно», - заявил Трамп.

Он добавил, что оккупация полуострова произошла при президентстве Барака Обамы. Трамп также утверждает, что Россия «не забрала бы Крым», если бы он был президентом в то время, и назвал полномасштабную войну «войной Обамы».

«Что ж, Крым перешел к русским. Его передал им Барак Обама, а не я. Учитывая это, смогут ли они (украинцы - ред.) его вернуть? Они держали там россиян. У них там были свои подводные лодки задолго до любого периода, о котором мы говорим, в течение многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это было сделано Обамой. Это не было сделано Трампом», - сказал он.

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