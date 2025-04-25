Представлена Motorola Razr 60 Ultra: самая мощная раскладушка 2025-го года 1 25.04.2025, 14:21

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Есть версия из дерева.

Компания Motorola опять порадовала любителей раскладушек, представив новую модель Razr 60 Ultra, которая по своим характеристикам не уступает флагманам известных брендов. Смартфон отличается улучшенным дисплеем, усовершенствованной камерой и мощной производительностью.

Что известно о Razr 60 Ultra

Razr 60 Ultra работает на базе Snapdragon 8 Elite в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Имеет класс защиты IP48, усиленный корпус толщиной 15,7 мм в сложенном состоянии и тяжелее предыдущей модели Ultra на 10 грамм (199 г, по сравнению с 189 г). Помимо повышенной прочности, увеличена емкость аккумулятора до 4700 мАч и обновлена функция быстрой зарядки (68 Вт — проводная и 30 Вт — беспроводная).

4-дюймовая панель P-OLED на крышке смартфона теперь защищена стеклом Gorilla Glass Ceramic. Это высококачественный дисплей LTPO (частота обновления до 165 Гц) с 10-битными цветами и 100% покрытием DCI-P3. Видимость на открытом воздухе обеспечивается пиковой яркостью 3000 нит. Основной дисплей немного больше — 7 дюймов с тем же соотношением сторон 22:9. Имеет разрешение 1224p+ с увеличенной плотностью пикселей до 464ppi и увеличенную яркость до 4000 нит.

Razr 60 Ultra оборудован основной камерой с 50-мегапиксельным 122-градусным UW-модулем с функцией макрокамеры, способной записывать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Также здесь есть 50-мегапиксельные сверхширокоугольная и селфи-камера. Ultra поддерживает функцию цифрового автомобильного ключа Android, которая работает с некоторыми моделями BMW и Mini через NFC и UWB. Еще одним дополнением является поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos.

Телефон представлен в четырех цветах: Rio Red, Scarab, Mountain Trail и Cabaret, вдохновленных различными материалами. Телефон поставляется с Android 15 из коробки.

Технические характеристики Motorola Razr 60 Ultra

• Экран: Основной: 7", 2992 x 1224 точек, 464ppi, до 165 Гц, тач 130 Гц (300 Гц в играх), 10-bit, 120% DCI-P3, до 4500 нит, HDR10+, AMOLED LTPO; внешний: 4", 1272 x 1080 точек, 417ppi, до 165 Гц, тач 120 Гц (165 Гц в играх), 10-bit, 120% DCI-P3, до 3000 нит, pOLED, стекло Corning Gorilla Glass Ceramic;

• Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

• ОЗУ: 16 ГБ LPDDR5X, ПЗУ 1 ТБ, UFS 4.0;

• Камера: Основная: 50 Мп, f/1,8, OIS, AI, HDR, запись видео 8К@30fps, 4K@60fps; широкоугольная: 50 Мп; селфи: 50 Мп, f/2.0, 0,64 мкм, 1,28 мкм в бининге;

• Батарея: 4700 мАч;

• Зарядка: USB 2.0 Type-C, 68 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт, реверсивная беспроводная зарядка 5 Вт;

• Связь: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.x, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS;

• Биометрия: сканер отпечатка пальца на торце, распознавание лица;

• Звук: стереодинамики, Dolby Atmos, Snapdragon Sound;

• Размеры: 171,48 х 73,99 x 7,29 мм (разложенный), 73,99 x 88,12 x 15,69 мм (сложенный), 199 г.

Сколько стоит Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra поступит в продажу на рынке США 15 мая по цене от 1299 долларов.

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