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Синоптики объявили в одной из областей штормовое предупреждение

  • 25.04.2025, 14:32
  • 1,868
Синоптики объявили в одной из областей штормовое предупреждение

Очередное весеннее похолодание пришло в Беларусь.

Очередное весеннее похолодание пришло в Беларусь. Первыми его почувствовали жители Витебской и Гродненской областей, а в субботу, 26 апреля, температура значительно снизится и в других регионах страны.

Ночью 26, 27 и 28 апреля на большей части Принеманья ожидаются заморозки. В субботу до -3, в воскресенье и понедельник до -4.

Совсем не жарко будет и в дневные часы. В субботу, 26 апреля, и в воскресенье, 27 апреля, по области температура будет колебаться от +6 до +13. В понедельник, 28 апреля, днём прогнозируется +13 +18. Осадков не ожидается.

Нынешний апрель вообще удивляет своими капризами, то опуская столбик термометра ночью до зимних минусов, то поднимая в дневные часы до июльского плюса.

Правда, синоптики говорят, что такие температурные «качели» для апреля нельзя назвать совсем уж аномальными, а заморозки для него доволи-таки частое явление.

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