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Украинские партизаны устроили диверсию в Москве

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  • 25.04.2025, 14:37
  • 2,816
Украинские партизаны устроили диверсию в Москве

Подорвали железную дорогу.

Мариупольское сопротивление заявило о диверсии в Москве, в результате которой поврежден элемент железнодорожной инфраструктуры. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил бывший советник мэра Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в пятницу, 25 апреля.

По его словам, 24 апреля, около 19:00 в Москве Мариупольское Сопротивление организовало акцию прямого действия.

«Между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления были выведены из строя элементы железнодорожной инфраструктуры путем подрыва», - отметил Андрющенко.

Он уточнил, что саботаж провели в нескольких километрах от Курского вокзала.

«Еще один удачный целенаправленный удар украинского подполья по вражеской логистике», - добавил он.

Андрющенко опубликовал фото с места происшествия и отметил, что операция направлена на вывод из строя логистики врага.

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