Украинские партизаны устроили диверсию в Москве1
- 25.04.2025, 14:37
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Подорвали железную дорогу.
Мариупольское сопротивление заявило о диверсии в Москве, в результате которой поврежден элемент железнодорожной инфраструктуры. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил бывший советник мэра Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в пятницу, 25 апреля.
По его словам, 24 апреля, около 19:00 в Москве Мариупольское Сопротивление организовало акцию прямого действия.
«Между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления были выведены из строя элементы железнодорожной инфраструктуры путем подрыва», - отметил Андрющенко.
Он уточнил, что саботаж провели в нескольких километрах от Курского вокзала.
«Еще один удачный целенаправленный удар украинского подполья по вражеской логистике», - добавил он.
Андрющенко опубликовал фото с места происшествия и отметил, что операция направлена на вывод из строя логистики врага.