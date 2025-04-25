Лукашенко решил оставить чернобыльские регионы без денег?1
- 25.04.2025, 14:45
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Диктатор заявил, что «людей пора отучать от соски».
Лукашенко намерен комплексно проанализировать итоги возрождения территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Диктатор заявил, что «людей пора отучать от соски»:
— Чем мы можем там помочь, если это надо? Если не надо, значит, никто туда влазить не будет. Надо отучать наших людей от этой, как в народе говорят, соски, особенно в восточных регионах, в том числе (а может, и прежде всего) в Гомельской области. Надо жить по средствам и зарабатывать деньги самим, — заявил Лукашенко.