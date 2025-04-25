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Лукашенко решил оставить чернобыльские регионы без денег?

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  • 25.04.2025, 14:45
  • 1,756
Лукашенко решил оставить чернобыльские регионы без денег?
иллюстративное фото

Диктатор заявил, что «людей пора отучать от соски».

Лукашенко намерен комплексно проанализировать итоги возрождения территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Диктатор заявил, что «людей пора отучать от соски»:

— Чем мы можем там помочь, если это надо? Если не надо, значит, никто туда влазить не будет. Надо отучать наших людей от этой, как в народе говорят, соски, особенно в восточных регионах, в том числе (а может, и прежде всего) в Гомельской области. Надо жить по средствам и зарабатывать деньги самим, — заявил Лукашенко.

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