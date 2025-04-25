Борис Джонсон жестко раскритиковал «мирный план» Трампа 25.04.2025, 14:48

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В мирном соглашении нет ничего, что может «остановить третье российское вторжение».

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике идеи президента США Дональда Трампа относительно «мирного плана» окончания войны страны-агрессора России в Украине, которые накануне публиковали СМИ. Свое мнение он высказал в соцсети X 24 апреля.

По словам Джонсона, нелегитимный президент РФ Владимир Путин «без разбора» убивает все больше украинцев. В частности, экс-премьер вспомнил и российскую атаку на Киев 24 апреля, в результате которой погибли и получили ранения более 100 человек.

Putin indiscriminately butchers more Ukrainian civilians, killing and injuring 100 in Kyiv including children. And what is his reward under the latest peace proposals?



1. The right to keep sovereign Ukrainian territory he has taken by violence and in breach of international… — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2025

Он напоминает, что Путин насильно забрал суверенную украинскую территорию с нарушением международного права, запрещает вступить в НАТО, добивается снятия санкций с РФ и восстанавливает экономические связи между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, как добавляет политик, у России есть «шанс восстановить свои вооруженные силы для следующей атаки через несколько лет».

«Относительно Украины – что она получит после трех лет героического сопротивления против жестокого и неспровоцированного вторжения? Какова их компенсация за ужасные жертвы, на которые они пошли, ради, как им бесконечно повторяют, свободы и демократии во всем мире? Помимо права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они не получают ничего», – пишет экс-премьер.

Он отмечает, что в мирном соглашении нет ничего, что может «остановить третье российское вторжение».

«Если мы хотим предотвратить новые зверства со стороны Путина, мы должны иметь долгосрочную, надежную и прежде всего должным образом профинансированную гарантию безопасности для Украины – гарантию, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками», – добавляет Джонсон.

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