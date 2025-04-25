На торги попала одна из самых больших синагог Беларуси 25.04.2025, 14:52

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Ее продают за долги известного застройщика.

В Кобрине выставили на аукцион уникальное здание — одну их самых больших синагог в Беларуси. Интересно, что постройка продается за долги компании «Жилстройкомплект». Этот застройщик «прославился» тем, что собрал деньги дольщиков, но так и не достроил жилой комплекс в Минске. Оказывается, компания владела и старинным зданием в Кобрине. Сейчас синагога выставлена на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение», пишет Realt.

Старинное здание находится в Брестской области — в городе Кобрине, на улице Первомайской, 40.

Общая площадь синагоги составляет 1068 квадратных метров. Здание культового назначения имеет мансарду и несколько пристроек. Судя по фотографиям, синагога давно заброшена. При этом здание имеет статус памятника историко-культурного наследия.

Каменная синагога в Кобрине появилась в XVIII веке, так как тогда население города было преимущественно еврейским. Около 100 лет назад в Кобрине действовало более 7 синагог, но после войны сохранилась только эта. Кстати, по своим размерам кобринская синагога — одна из самых больших в Беларуси.

В годы войны синагога была центром гетто, куда фашисты согнали еврейское население со всей округи. После войны синагога уже не была действующей. Все ценное имущество отсюда вывезли, а здание использовали в производственных целях.

К примеру, в 80-х годах тут располагался цех по производству пиваи безалкогольных напитков Кобринского консервного завода. С 90-х годов здание стало приходить в запустение. Планы по восстановлению культового здания, конечно, были: тут планировали открыть культурный цента еврейства Западной Беларуси, музей истории и этнографии евреев Брестчины и действующую синагогу. Однако воплотить их в жизнь пока не удалось.

Сейчас объект продается за долги предыдущего собственника — компании «Жилстройкомплект». Многим минчанам эта компания известна тем, что именно она строила (и не достроила) жилой комплекс «Грушевский посад». Напомним, что дольщики (количество которых составило 430 человек) отдали застройщику более 58 миллионов рублей, однако своих квартиры так и не увидели. В итоге, многострадальный ЖК достраивал государственный застройщик, а учредители «Жилстройкомплекта» были осуждены на реальные сроки.

Среди обременений по лоту указан арест следственных органов и запрет на совершение регистрационных действий.

В придачу к старинному зданию новый собственник получит земельный участок площадью 57 соток. Его предоставят на праве постоянного пользования. Землю можно использовать только для размещения объектов религиозного (культового) назначения.

Электронные торги, на которые выставлена синагога, назначены на 15 мая. Заявки принимаются до 14 мая.

Начальная стоимость здания составляет 612 тысяч рублей (около 200 тысяч долларов).

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