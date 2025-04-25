«Люди, которые живут мечтой о возмездии, многому научились за эти годы»2
- 25.04.2025, 15:02
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Ликвидация российского генерала Москалика — симптом того, что мир прежним не будет.
В подмосковном городе Балашиха утром в пятницу взорвался автомобиль. Погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослав Москалик.
Украинский писатель Ян Валетов считает, что ликвидация высокопоставленного оккупанта — еще один симптом того, что мир прежним не будет:
— Никогда не был сторонником аттентата, но, полагаю, что, даже в случае замораживания конфликта, теракты против организаторов и исполнителей военных преступлений, произошедших во время украино-российской войны, будут продолжаться.
Справедливость часто имеет непривлекательный вид, возмездие тоже выглядит страшно — это не о скамье подсудимых и опрятной тюрьме с удобствами. Это именно так — старое ведро с болтами, начиненное гексогеном на маршруте следования. Дрон с кило взрывчатки, влетающий в лобовуху мерседеса купленного на кровавые деньги. СВУ на тросе лифта. Месть будет выдержанной, холодной, как ноги старика, и неторопливой.
Куда спешить?
Мене, мене, текел, уфарсин...
Тысячи невинно убиенных, организаторы смерти которых известны и их роль в убийствах сомнения не вызывает. Зато пролитая кровь взывает к отмщению...
Убитые дети, жены, матери и сестры, отцы, братья... разрушенные города, сожженные села...
Тысячи причин отомстить. Тысячи возможностей отомстить.
Месть никого не вернет, но кому-то станет легче дышать и вернуться к нормальной жизни.
Не мы это начали. И навряд ли мы сможем это закончить. Люди, которые живут мечтой о возмездии, многому научились за эти годы. Им и помогать не надо. Справятся.
Еще один симптом того, что мир прежним не будет.