«Люди, которые живут мечтой о возмездии, многому научились за эти годы» 2 25.04.2025, 15:02

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Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

Ликвидация российского генерала Москалика — симптом того, что мир прежним не будет.

В подмосковном городе Балашиха утром в пятницу взорвался автомобиль. Погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослав Москалик.

Украинский писатель Ян Валетов считает, что ликвидация высокопоставленного оккупанта — еще один симптом того, что мир прежним не будет:

— Никогда не был сторонником аттентата, но, полагаю, что, даже в случае замораживания конфликта, теракты против организаторов и исполнителей военных преступлений, произошедших во время украино-российской войны, будут продолжаться.

Справедливость часто имеет непривлекательный вид, возмездие тоже выглядит страшно — это не о скамье подсудимых и опрятной тюрьме с удобствами. Это именно так — старое ведро с болтами, начиненное гексогеном на маршруте следования. Дрон с кило взрывчатки, влетающий в лобовуху мерседеса купленного на кровавые деньги. СВУ на тросе лифта. Месть будет выдержанной, холодной, как ноги старика, и неторопливой.

Куда спешить?

Мене, мене, текел, уфарсин...

Тысячи невинно убиенных, организаторы смерти которых известны и их роль в убийствах сомнения не вызывает. Зато пролитая кровь взывает к отмщению...

Убитые дети, жены, матери и сестры, отцы, братья... разрушенные города, сожженные села...

Тысячи причин отомстить. Тысячи возможностей отомстить.

Месть никого не вернет, но кому-то станет легче дышать и вернуться к нормальной жизни.

Не мы это начали. И навряд ли мы сможем это закончить. Люди, которые живут мечтой о возмездии, многому научились за эти годы. Им и помогать не надо. Справятся.

Еще один симптом того, что мир прежним не будет.

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