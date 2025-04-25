«Сдал квартиру кандидату, которого не пугала предоплата в 1000 долларов» 25.04.2025, 15:13

Минчанин рассказал о поиске жильца для однушки.

Не так давно в соцсетях бурно обсуждали цены на съемные квартиры. Большинство сошлось на том, что прайс сейчас слишком высокий — где людям с обычной зарплатой (например, медсестрам, продавцам, водителям) взять такие деньги. Но некоторые арендодатели идут дальше и продвигают «западный» подход. С квартиранта они берут и залог, и плату не только за первый месяц жизни, но и за последний. Вот какими успехами поделился один из пользователей форума, пишет Onliner.

«Сдал однокомнатную квартиру у метро: 30 „квадратов“ с хорошим свежим ремонтом и минимумом мебели. За $ 380 по курсу. Жильца пришлось искать две недели. Можно было и быстрее, но выбирал нанимателя. Трем кандидатам отказал. Многих пугала предоплата за два месяца — хотели ограничиться предоплатой за месяц и залогом. Кто-то хотел телевизор повесить на стену, одна дама — свои картины, двое пытались торговаться, один просил зафиксировать курс не выше 3,3, один просил убрать кровать, так как надо свободное место для съемки видео для TikTok. В итоге сдал нормальному кандидату с понятной работой и которого не пугала предоплата в $ 1000 с небольшим. Мой вариант договора без вопросов зарегистрировали в РСЦ», — делится радостью собственник.

То есть новоиспеченному квартиранту пришлось расстаться с суммой в 1140 долларов по курсу. Совсем немало. И это за однушку.

«Правильно делали, что выбирали. С каждым годом все больше и больше людей уже не пугаются предоплаты сразу за первый и последний месяцы. Только в наших, наймодателей, силах развивать рынок аренды и модернизировать требования для того, чтобы защитить себя от недобросовестных нанимателей», — поддержал собственника «коллега».

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