закрыть
25 апреля 2025, пятница, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польский вратарь «Барселоны» призвал молодежь не брать с него пример

  • 25.04.2025, 15:17
Польский вратарь «Барселоны» призвал молодежь не брать с него пример
Войцех Щенсный

Войцех Щенсный рассказал о своей зависимости.

Польский голкипер Барселоны Войцех Щенсный рассказал о своей привычке курить и призвал молодежь не брать с него пример.

Об этом он рассказал в интервью ESPN.

«Есть некоторые аспекты игры, где молодежь и футболисты могли бы брать с меня идеальный пример. Однако есть и та сторона, где я бы не рекомендовал смотреть на меня.

Если говорить о курении, то ребята, не берите с меня пример. Я приобрел эту привычку когда был совсем молодым и проиграл эту битву. Все, кто смотрит на меня: не делайте этого.

Просто я не политик, а обычный футболист. Моя задача — поймать мяч и ударить его ногой. Достаточно просто давать интервью и ответы, если ты не врешь», — рассказал Войцех.

Напомним, что Щенсный присоединился к каталонцам осенью в 2024 году. Интересно, что перед этим летом он объявил о завершении карьеры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев