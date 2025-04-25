Польский вратарь «Барселоны» призвал молодежь не брать с него пример
- 25.04.2025, 15:17
Войцех Щенсный рассказал о своей зависимости.
Польский голкипер Барселоны Войцех Щенсный рассказал о своей привычке курить и призвал молодежь не брать с него пример.
Об этом он рассказал в интервью ESPN.
«Есть некоторые аспекты игры, где молодежь и футболисты могли бы брать с меня идеальный пример. Однако есть и та сторона, где я бы не рекомендовал смотреть на меня.
Если говорить о курении, то ребята, не берите с меня пример. Я приобрел эту привычку когда был совсем молодым и проиграл эту битву. Все, кто смотрит на меня: не делайте этого.
Просто я не политик, а обычный футболист. Моя задача — поймать мяч и ударить его ногой. Достаточно просто давать интервью и ответы, если ты не врешь», — рассказал Войцех.
Напомним, что Щенсный присоединился к каталонцам осенью в 2024 году. Интересно, что перед этим летом он объявил о завершении карьеры.