Польский вратарь «Барселоны» призвал молодежь не брать с него пример 25.04.2025, 15:17

Войцех Щенсный

Войцех Щенсный рассказал о своей зависимости.

Польский голкипер Барселоны Войцех Щенсный рассказал о своей привычке курить и призвал молодежь не брать с него пример.

Об этом он рассказал в интервью ESPN.

«Есть некоторые аспекты игры, где молодежь и футболисты могли бы брать с меня идеальный пример. Однако есть и та сторона, где я бы не рекомендовал смотреть на меня.

Если говорить о курении, то ребята, не берите с меня пример. Я приобрел эту привычку когда был совсем молодым и проиграл эту битву. Все, кто смотрит на меня: не делайте этого.

Просто я не политик, а обычный футболист. Моя задача — поймать мяч и ударить его ногой. Достаточно просто давать интервью и ответы, если ты не врешь», — рассказал Войцех.

Напомним, что Щенсный присоединился к каталонцам осенью в 2024 году. Интересно, что перед этим летом он объявил о завершении карьеры.

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