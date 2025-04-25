Названа популярная специя, способная ослаблять действие лекарств 25.04.2025, 15:25

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Ее ключевое соединение активирует рецепторы, отвечающие за метаболизм.

Корица — одна из самых древних и популярных специй в мире, известная не только своими вкусовыми, но и целебными свойствами. Ученые из Национального центра исследований природных продуктов в США выяснили, что активный компонент корицы может вмешиваться в работу рецептурных лекарств. Работа опубликована в журнале Food Chemistry.

Исследователи обнаружили, что циннамальдегид — ключевое соединение в корице — активирует рецепторы, отвечающие за метаболизм лекарств в организме. Это значит, что при чрезмерном употреблении корицы лекарства могут выводиться из организма быстрее, чем положено, и терять свою эффективность.

«Если человек принимает добавки с корицей в больших количествах, не сообщая об этом врачу, это может привести к тому, что лекарство не подействует должным образом», — отметил Шабана Хан, ведущий научный сотрудник центра.

Хотя добавить немного корицы в утренний кофе — не проблема, высококонцентрированные добавки могут представлять риск, особенно для людей с хроническими заболеваниями — от диабета и гипертонии до депрессии.

Разные виды корицы также имеют разный уровень риска. Масло корицы, которое используют наружно как антисептик или ароматизатор, практически не влияет на лекарства. А вот кора корицы, особенно разновидность Cassia (кассия), содержащая высокие уровни кумарина — природного антикоагулянта, — может быть опасной для людей, принимающих препараты, разжижающие кровь.

«Настоящая цейлонская корица из Шри-Ланки содержит гораздо меньше кумарина, и поэтому считается более безопасной», — отметил Амар Читтибойна, заместитель директора центра.

По словам ученых, важно продолжать изучение биохимического воздействия корицы на организм и потенциальных взаимодействий с лекарствами. Однако до получения результатов клинических испытаний исследователи рекомендуют осторожность.

«Тем, кто хочет использовать корицу в качестве добавки, особенно при приеме рецептурных препаратов, лучше сначала проконсультироваться с врачом», — подчеркнул соавтор исследования Билл Герли.

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