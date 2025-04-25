Пророссийский лидер правящей партии Грузии уходит из политики
- 25.04.2025, 15:43
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Об этом он заявил на пресс-конференции.
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили объявил, что уходит из политики.
Об этом он заявил на пресс-конференции, его слова приводит портал SOVA.
Гарибашвили несколько раз поблагодарил основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и заявил, что уходит из политики, поскольку «завершил свою миссию».
«Сегодня я хотел бы сообщить вам о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции относительно моей дальнейшей политической деятельности. Соответственно, я считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на имеющиеся вопросы», – сказал Гарибашвили.
Он сказал, что выполнил свою «почетную миссию», поработав сначала министром обороны, дважды премьер-министром и председателем партии.
«Сейчас я больше не вижу необходимости оставаться на посту председателя партии и в политике в целом, поэтому я принял решение покинуть пост председателя «Грузинской мечты» и уйти из политики. Я продолжу служить своей стране с другой позиции», – заявил Гарибашвили.
Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра в конце января 2024 года. А уже 1 февраля он возглавил правящую партию «Грузинская мечта».
Вместо него бывший председатель партии Ираклий Кобахидзе стал новым премьер-министром Грузии, которая при его правлении усилила антизападный разворот и остановила сближение с ЕС.
Гарибашвили долгое время работал в «Карту Груп» фактического руководителя Грузии, пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.