«Армия — это реально год жизни в трубу»1
- 25.04.2025, 15:42
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Видео в TikTok вызвало спор у белорусов.
На этой неделе из военкоматов по всей Беларуси молодых людей, призванных на срочную военную службу, начали отправлять в назначенные соединения и воинские части. TikTok и прочие соцсети наводнили видео, снятых родными и самими военкоматами. Не обошлось без юмора, но и серьёзные обсуждения ввиду актуальности военной тематики в комментариях под некоторыми видео разразились нешуточные, пишет telegraf.news.
Так, многих повеселил военный комиссар Гомельской области. Видео с призыва в Гомеле опубликовала одна местная жительница и оно тут же завирусилось — всего за сутки его просмотрели больше 800 тыс. раз.
На кадрах слышно, как военком обращается к призывникам, которых отправляли на службу в части. Сделал он это не без юмора:
«В автобусы с радостью шагом марш! Товарищи патриоты — кругом!» — отчеканил военком и, обращаясь к родным и близким новобранцев, призвал их проводить солдат «бурными аплодисментами и радостными возгласами».
@banditka0994 ой не могу 😀 #гомель#армия#рб#призыв2025#спецназ#комендатура ♬ оригинальный звук - Викуся
Помимо лестных комментариев в адрес военкома, который, по мнению некоторых зрителей, «скрасил обстановку» и поддержал новобранцев, нашлись и те, оказался нестроен на более серьёзный лад. По сути, комментаторы разделились на два лагеря — тех, кто считает службу в армии «отличной школой жизни», обязательной для каждого мужчины, и тех, кто считает, что Беларуси следовало бы перейти на контрактную форму службы по примеру некоторых стран.
«По мне, армия — это реально год жизни в трубу, но в армии я кайфанул, реально: новые друзья, опыт, это прикольно, а дембель — лучший день в жизни, ради него стоит служить. Пошел бы я еще раз? Никогда. Жалею, что сходил? Нет», — поделился своим несколько противоречивым мнением один из интернет-пользователей.