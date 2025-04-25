«Армия — это реально год жизни в трубу» 1 25.04.2025, 15:42

1,700

Видео в TikTok вызвало спор у белорусов.

На этой неделе из военкоматов по всей Беларуси молодых людей, призванных на срочную военную службу, начали отправлять в назначенные соединения и воинские части. TikTok и прочие соцсети наводнили видео, снятых родными и самими военкоматами. Не обошлось без юмора, но и серьёзные обсуждения ввиду актуальности военной тематики в комментариях под некоторыми видео разразились нешуточные, пишет telegraf.news.

Так, многих повеселил военный комиссар Гомельской области. Видео с призыва в Гомеле опубликовала одна местная жительница и оно тут же завирусилось — всего за сутки его просмотрели больше 800 тыс. раз.

На кадрах слышно, как военком обращается к призывникам, которых отправляли на службу в части. Сделал он это не без юмора:

«В автобусы с радостью шагом марш! Товарищи патриоты — кругом!» — отчеканил военком и, обращаясь к родным и близким новобранцев, призвал их проводить солдат «бурными аплодисментами и радостными возгласами».

Помимо лестных комментариев в адрес военкома, который, по мнению некоторых зрителей, «скрасил обстановку» и поддержал новобранцев, нашлись и те, оказался нестроен на более серьёзный лад. По сути, комментаторы разделились на два лагеря — тех, кто считает службу в армии «отличной школой жизни», обязательной для каждого мужчины, и тех, кто считает, что Беларуси следовало бы перейти на контрактную форму службы по примеру некоторых стран.

«По мне, армия — это реально год жизни в трубу, но в армии я кайфанул, реально: новые друзья, опыт, это прикольно, а дембель — лучший день в жизни, ради него стоит служить. Пошел бы я еще раз? Никогда. Жалею, что сходил? Нет», — поделился своим несколько противоречивым мнением один из интернет-пользователей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com