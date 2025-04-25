На грани войны 4 Алексей Макаркин

25.04.2025, 16:06

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Трамп и США делают ставку на Индию.

Обострение индо-пакистанских отношений накладывается на сближение между Индией и США.

22 апреля группа боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам, расположенном в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир. В результате нападения погибли 26 человек — 25 граждан Индии и один гражданин Непала, еще десятки получили ранения. 23 апреля Индия официально обвинила власти Пакистана в поддержке «трансграничного терроризма». Исламабад отрицает свою причастность к теракту.

Стороны обменялись не только резкими заявлениями, но и конкретными решениями — перекрыт единственный пограничный пункт, высылаются военные дипломаты и т. д. Главное, что может иметь серьезные последствия — МИД Индии сообщил о приостановке действия Договора о водах Инда от 1960 года, позволявшего Пакистану пользоваться северными притоками реки, до тех пор, пока Исламабад «убедительно и бесповоротно не откажется от поддержки трансграничного терроризма». В ответ пакистанские власти предупредили, что любые попытки остановить или перенаправить поток воды, положенной Пакистану по договору, будут расценены «как акт войны и на него будут даны ответные меры со всей силой».

Ситуация балансирует на грани войны между двумя странами, обладающими ядерным оружием. Притом, что Индия и Пакистан — члены Шанхайской организации сотрудничества, принятые в нее в 2017 году. Индия — член БРИКС, в который входит также Китай, главный политический партнер Пакистана. Но очередное индо-пакистанское обострение вновь показало, что Глобальному Югу свойственны внутренние противоречия, истоки которых уходят в историю.

Осложняющим фактором является внутриполитическая ситуация в каждой из стран, которая побуждает правительства к жесткому отстаиванию престижа. В Индии Нарендра Моди находится у власти с 2014 года, но на выборах 2024-го его Бхаратия джаната парти (БДП) потеряла абсолютное большинство в парламенте. Правительство Моди сформировал без больших проблем, договорившись с двумя региональными партиями, но снижение электоральной поддержки является негативным сигналом. Особенно на фоне того, что ослабленному Индийскому национальному конгрессу (ИНК) удалось собрать коалицию из многочисленных региональных партий, недовольных политическим доминированием БДП. Следующие выборы пройдут лишь в 2029 году, но на них возможен сценарий 1977 года — только тогда все объединились против доминирования ИНК Индиры Ганди и победили.

В Пакистане тот же политический тайминг — прошлые выборы в 2024-м, следующие — в 2029-м. Правительство сформировали партии, являющиеся историческими конкурентами — Пакистанская народная партия и Пакистанская мусульманская лига (Н — Наваз, в честь ее лидера Наваза Шарифа). Также в коалицию входят и другие, менее влиятельные политические силы. Такая конструкция связана со стремлением любой ценой не допустить возвращения к власти харизматичного экс-премьера Имран Хана. Он сам находится в тюрьме, будучи осужденным на длительный срок лишения свободы, а его партия «Пакистан Техрик-и-Инсаф» не могла использовать в ходе избирательной кампании свой бренд. Но, несмотря на это, сторонники опального политика, по официальным данным, получили почти треть голосов (причем они обвинили власти в фальсификации, настаивая на том, что набрали больше).

В этих условиях Пакистан продолжает курс на сотрудничество с Китаем — в прошлом году премьер Шехбаз Шариф посетил Пекин. Для США значение Пакистана снизилось после окончания эвакуации из Афганистана — как и в целом интерес к региону.

А вот с Индией США стремятся максимально сблизиться в условиях обострения глобальной конкуренции с Китаем. Моди стал одним из первых иностранных лидеров, посетивших Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа — визит состоялся в феврале. А только что Индию посетил вице-президент Джей Ди Вэнс (с супругой Ушей — представительницей индийской общины США), который призвал Индию нарастить закупки американской военной техники, в том числе истребителей F-35. Он назвал сотрудничество двух стран определяющим для текущего века, а без его успеха «наступят темные времена».

Алексей Макаркин, Telegram

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