Лукашенко заявил, что чиновники в открытую ему врут 5 25.04.2025, 16:14

3,042

Диктатор рассказал о «жуликоватых схемах».

Лукашенко прокомментировал ситуацию в сельском хозяйстве. Диктатор заявил, что «на западе проблем хватает, а на востоке — «разбосячились совсем» и «в открытую врут».

В качестве примера он привел посещение в Копыси сыродельного производства:

— 10−15 лет тому назад построили, хорошее предприятие и оборудование современное. Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами (забирают. — Прим. ред.) — зарабатывайте деньги. Так они ж мне в открытую врут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? — 200 тонн. А перерабатывает 60. Да ничего подобного! Там были жуликоватые схемы. Не 60 переработают там, а две тонны в сутки. А остальное молоко, что получали, перепродавали и на этом зарабатывали. Это как называется? Ну это мы в ближайшее время разберемся.

Нарекания были высказаны и в связи с большими показателями по падежу скота.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com