Лукашенко заявил, что чиновники в открытую ему врут

Лукашенко заявил, что чиновники в открытую ему врут5
- 25.04.2025, 16:14
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Диктатор рассказал о «жуликоватых схемах».
Лукашенко прокомментировал ситуацию в сельском хозяйстве. Диктатор заявил, что «на западе проблем хватает, а на востоке — «разбосячились совсем» и «в открытую врут».
В качестве примера он привел посещение в Копыси сыродельного производства:
— 10−15 лет тому назад построили, хорошее предприятие и оборудование современное. Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами (забирают. — Прим. ред.) — зарабатывайте деньги. Так они ж мне в открытую врут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? — 200 тонн. А перерабатывает 60. Да ничего подобного! Там были жуликоватые схемы. Не 60 переработают там, а две тонны в сутки. А остальное молоко, что получали, перепродавали и на этом зарабатывали. Это как называется? Ну это мы в ближайшее время разберемся.
Нарекания были высказаны и в связи с большими показателями по падежу скота.