Самый практичный внедорожник Subaru показали с новым дизайном 25.04.2025, 16:38

Популярность таких машин опять на высоте.

В свое время модель Subaru Baja была очень практичным недорогим автомобилем. Машину, которая давно ушла в историю, сегодня почти не вспоминают. Однако новый современный дизайн в стиле внедорожника смотрится отлично.

Машину показали на канале TALKWHEELS в YouTube. Автор видео создал новый пикап Subaru, который отлично вписался бы в современную моду на брутальные внедорожники. Серийный автомобиль можно было бы создать на базе Outback – как это и было ранее в случае с Subaru Baja.

Новая Subaru Outback 7 поколения, которую недавно рассекретили, превратилась в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометрической формой. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

Привычная полноприводная трансмиссия работает с бензиновыми двигателями Subaru Outback (2,5 л на 180 сил и 2,4 л на 260 сил). На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться на уровне 30 000 долларов.

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