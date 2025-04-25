Гарри Каспаров: Путин и Трамп пришли к власти не случайно 5 25.04.2025, 16:51

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Гарри Каспаров

Кто несет за это ответственность?

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров дал интервью YouTube-каналу «Форума свободной России».

Политик затронул вопрос прихода к власти Трампа и Путина:

— Сегодня много говорят о том, откуда взялся Дональд Трамп и какие процессы за этим стоят. Но, может быть, пора уже честно обсудить, как авторитарный режим Путина превратился в тоталитарную фашистскую диктатуру — развязавшую преступную войну, геноцид украинского народа и распространяющую фашистскую заразу по всему миру? Почему сегодня война стала главным механизмом удержания власти? Как мы к этому пришли? Неужели мы не имели к этому никакого отношения?

Гарри Каспаров считает, что Европа начала просыпаться. Ключевая роль в этом процессе будет принадлежать Германии:

— Процессы идут. Другое дело — без Германии они, конечно, ничего не стоят. Необходимо участие Германии, а судя по заявлениям Мерца, его позиция достаточно радикальная. Я уже говорил об этом в прошлой программе: это исторический парадокс, что самый проамериканский политик в современной Германии (а Мерц всегда отличался именно как сторонник атлантизма, тесно сотрудничавший с Соединенными Штатами на фоне других немецких политиков, в том числе в своей партии, которые, напротив, смотрели в сторону России), именно ему предстоит сегодня полностью оформить развод.

Мерц понимает, что другого выхода нет, и, опять же, его заявления очень четкие и жесткие. Мы до конца не знаем структуру коалиционного соглашения, потому что его партнером являются социал-демократы, да и внутри самой ХДС есть сторонники нахождения компромисса с Россией.

Я думаю, что их голоса все-таки не будут играть решающей роли, но сможет ли Германия, скажем, выполнить программу Мерца, которая включает передачу ракет «Таурус» и переход Украины к активным действиям по разрушению российской инфраструктуры, в первую очередь Крымского моста, — я не знаю. Я бы пока не торопился с выводами. Но, думаю, Германия движется в эту сторону.

Европа сегодня понимает, что ей необходимо готовиться к войне. Что бы там ни кричал Трамп — это все шум. Реалии таковы, что для Путина война стала инструментом сохранения власти, и, соответственно, война будет продолжаться в каких-то формах. Поэтому Европа должна готовиться к этому. А Германия, безусловно, должна играть ключевую роль.

По мнению Гарри Каспарова, есть явные признаки того, что Европа всерьез наращивает военные усилия. Особое внимание российский оппозиционер обратил на программу объемом в 1 триллион евро, объявленную для перевооружения Европы. По его словам, это уже «четкие индикаторы того, что Европа готовится».

— Скорость подготовки и политические формы оформления этой концепции пока остаются открытыми. Важнейший вопрос, например, очевидно, связан с наличием у нового союза ядерного оружия. Оно есть у британцев и французов. Англия, кстати, не входит в Евросоюз, но сегодня ясно, что она ближе к Европе, чем к Америке.

Вопрос в том, будут ли эти ядерные силы использоваться исключительно для сдерживания, или Германия в сотрудничестве с Польшей и странами Восточной Европы пойдет по пути создания новых ядерных сил. Я не думаю, что для Германии это технологически большая проблема, но это тоже очень серьезное решение, которое должно быть принято.

В конце Гарри Каспаров обратился к российским оппозиционерам, которые выступают против военной поддержки Украины:

— Нужно воевать с режимом и помогать той же Украине, бороться с путинской пропагандой. Это война, в которой мы участвуем. Мы все допускаем ошибки, но морально меня не в чем упрекнуть. Я всегда был последователен, в отличие от наших оппонентов.

Сегодня не поздно занимать принципиальную позицию — только разгром России в этой войне даст шанс на выход России из цивилизационного тупика. Шанс, никакой гарантии нет. Скорее всего, Россия не останется в нынешних границах. Но других вариантов нет.

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