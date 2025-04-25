«Кассир сказала, что с такими купюрами они не работают» 25.04.2025, 16:55

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Белорус хотел поменять валюту, но банки ему отказали.

В редакцию Onliner написал читатель, который хотел поменять валюту, но банки ему отказали. «Мой отец работает за границей, он приехал из рейса и привез фунты стерлингов. Попросил поменять их, в итоге с этим возникли проблемы, хотя обычно их не было», — говорит мужчина.

Сначала он пытался поменять фунты в «БНБ-Банке».

— Во время просмотра купюр выяснилось, что банк не может принять купюры, которые были сделаны банком Шотландии. Кассир сказала, что с такими купюрами они не работают.

После выхода из банка я позвонил в поддержку, где сказали, что это совершенно разные валюты (несмотря на то, что там написаны фунты).

Мужчина написал в поддержку других банков, но обменять валюту так и не смог.

Мы обратились в «БНБ-Банк», и там прокомментировали, почему банки не меняют фунты из Шотландии.

— Банки имеют право работать только с теми валютами, по отношению к которым Национальный банк устанавливает официальный курс белорусского рубля. На сайте Нацбанка в перечне иностранных валют шотландского фунта нет. И ждать его появления не стоит, так как современные банкноты Шотландии — неконвертируемая валюта. Принимаются они только на территории этой страны. Поэтому герою истории, к сожалению, не удастся обменять привезенные из Шотландии купюры ни в одном банке.

При этом британские фунты стерлингов в «БНБ-Банке» (и некоторых других белорусских банках) примут, так как это другая валюта.

Почему так вышло? У Шотландии есть право выпускать фунты, которыми можно расплачиваться по всей Великобритании, а не только в самой Шотландии.

«Они используются в основном в самой Шотландии, в Англии их не очень принимают, многие даже не знают о существовании таких денег, и, мол, велик шанс фейка. Видел, что многие небольшие магазины пишут, что не принимают шотландские фунты.

В банке их спокойно можно поменять на обычные фунты. В магазинах их без проблем принимают терминалы самообслуживания», — поделился с нами читатель, который живет в Лондоне.

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