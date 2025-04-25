Украина арестовала судно с зерном из Крыма в Черном море 25.04.2025, 17:17

иллюстративное фото

Судно шло под флагом одной из азиатских стран.

В акватории Черного моря украинские спецслужбы задержали судно, подозреваемое в незаконном вывозе украинского зерна из оккупированного Крыма. Об этом сообщила Службы безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале. Как уточняется, операция по аресту судна была проведена в территориальных водах Украины силами Морской охраны Госпогранслужбы при координации с СБУ. По данным украинских правоохранителей, задержанный сухогруз входил в так называемый «теневой флот» России — неофициальную сеть судов, используемых в том числе для незаконных поставок похищенной украинской агропродукции в третьи страны.

Согласно информации СБУ, в конце 2024 года это судно доставило около 5 тысяч тонн украинской пшеницы из оккупированного Севастополя. Груз был вывезен с юга Украины, находящегося сейчас под российским контролем. Чтобы замаскировать происхождение зерна и обойти международные санкции, судно шло под флагом одной из азиатских стран, отмечают в спецслужбе.

Во время обыска на борту были обнаружены документы, навигационное оборудование и другие доказательства, подтверждающие незаконный характер перевозки. Экипаж судна задержан, проводятся дальнейшие следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления и привлечения причастных лиц к ответственности, сообщили в СБУ.

Понятие «теневой флот» используется для обозначения флота устаревших танкеров и других судов, которые, как правило, отключают навигационные системы (AIS), чтобы избежать обнаружения. Россия активно задействует такие суда после введения западных санкций за вторжение в Украину — в первую очередь для транспортировки нефти. По оценкам The Guardian, в состав «теневого флота» России входит около 600 судов, которые обеспечивают до 70% всего экспорта российской нефти.

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