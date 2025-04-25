Увлекательный маршрут по северу Беларуси: куда отправиться на большие выходные 25.04.2025, 17:26

Путешествие подойдет как для пар, так и для семей с детьми, компаний друзей и туристов-одиночек.

Впереди — множество выходных, а значит, пора покинуть офисное кресло и отправиться за новыми впечатлениями. И пока некоторые пытаются купить последние билеты в Брест и Гродно, мы предлагаем вам изучить менее раскрученную, но не менее интересную, северную часть Беларуси. Здесь тоже много интересного!

Сегодня мы представим вам увлекательный маршрут по Витебской области, на который лучше отвести 2−3 дня, пишет Realt. Путешествие подойдет как для пар, так и для семей с детьми, компаний друзей и туристов-одиночек.

Березинский заповедник

От Минска — 120 километров

Выезжаем из Минска и направляемся в Березинский заповедник.

Березинский биосферный заповедник — старейший в Беларуси, он был основан в 1925 году. Сейчас здесь живут лоси, зубры, медведи, лисы, волки и даже рыси. Кстати о косолапых: тут обитает третья часть белорусской популяции бурого медведя!

Туристы могут посетить Музей природы, увидеть вольеры с животными, пройтись по экотропе, подняться на вышку, посмотреть на древние курганы и неожиданно встретить мифологических существ.

А еще в Березинском стоит арендовать велосипеды, побывать на тематической экскурсии (их расписание лучше проверять на сайте), устроить конную прогулку или полазить в веревочном парке. После насыщенного дня можно поужинать в местном ресторане при гостинице или отправиться в близлежащий городок Лепель.

В Лепеле, кстати, можно увидеть лепельского цмока. Если повезет — настоящего, но в крайнем случае — в виде памятника. На поиски загадочного существа лучше отправляться на живописное Лепельское озеро, которое активно используется для отдыха. На его южном берегу разбит городской парк, переходящий в песчаный пляж.

Кроме того, в этом небольшом городке можно посмотреть на рог тура и на самую старую белорусскую дуду. Для этого стоит зайти в местный краеведческий музей, занимающий старинное здание.

Витебск

От Березинского заповедника — 150 километров

Далее следуем в нашу культурную столицу. Витебск — уникальный город с богатым историческим прошлым. Ту вы можете прогуляться по узким улочкам Старого города, увидеть Воскресную церковь, костел Святой Варвары и полюбоваться городом с Ратушной башни.

Любителям исторического транспорта обязательно стоит посетить музей истории Витебского трамвая, заглянуть в парк ретротрамваев под открытым небом и сфотографироваться с памятником трамваю.

Ну и конечно, приехав в Витебск, нельзя не посетить шагаловские места. В Витебске расположен Дом-музей Марка Шагала и Арт-центр. В музее вы найдете полотна, графику, скульптуры, керамику и другие произведения искусства, которые позволят вам ближе познакомиться с творчеством этого выдающегося художника.

Попав в город на Двине, стоит увидеть и знаменитый витебский летний Амфитеатр, где ежегодно проходит Славянский базар. Также стоит совершить рейд по местным музеям (их в городе около 50). А для прогулок и отдыха идеально подойдут Парк культуры и отдыха им. Фрунзе, Парк Мазурино и живописный Ботанический сад.

Полоцк

От Витебска — 110 километров

Весной древний Полоцк, с которого начиналась белорусская история, име­ет осо­бое очарование. Знаком­ство с Полоцком лучше всего начинать с пано­ра­мы реки Западная Дви­на. Именно здесь находятся самые известные исторические памятники города.

Конечно, туристам стоит зайти в Софийский Собор и по возможности побывать на органном концерте. Прекрасная акустика и пышные ин­те­рье­ры со­бо­ра точно сделают воспоминания о посещении Полоцка незабываемыми. Рядом с Собором, к слову, можно найти необычный в наших широтах подвесной мост. После него рекомендуем пройтись по древним улочкам, полюбоваться на ста­рин­ный Иезуитский коллегиум, сфотографироваться у знака «Центр Европы» и у памятника букве «Ў».

Еще одно необычное местечко в Полоцке — природно-экологический музей, который разместился в здании бывшей водонапорной башни. Здесь представлено три «мира»: уникальная белорусская природа, современный город с его экологическими проблемами и заповедный мир. Всего же в Полоцке работает 13 музеев!

Среди мест обязательных к посещению надо отметить и Спасо-Евфросиниевский жен­ский монастырь, в котором хранится копия легендарного креста Евфросинии Полоцкой.

Завершить насыщенный впечатлениями день лучше на главной площади города. Поблизости, кстати, можно найти несколько уютных кофеен.

Глубокое

От Полоцка — 80 километров

По дороге из Полоцка в Минск рекомендуем заехать в Глубокое. В этом колоритном городке с 20 тысячами жителей делают легендарную белорусскую сгущенку, наслаждаются озерными пейзажами, а в середине лета устраивают вишневый фестиваль и выбирают «Вишневую королеву».

В Глубоком стоит посмотреть на барочный костел Святой Троицы, полазить (если разрешат) по башням собора Рождества Богородицы, побродить вдоль старых особняков на улицах Ленина и Московской, заглянуть в местный парк и на главную площадь.

Купить знаменитую глубокскую сгущенку тут можно во всех магазинах и даже на заправках. Но если хочется попробовать самые необычные вкусы, стоит заглянуть в магазин рядом с предприятием. Молочноконсервный комбинат, или МКК, стоит на окраине города.

Закончить прогулку по городу лучше всего в краеведческом музее, где собрана вся история города, начиная с его первого упоминания в 1414 году. В музее все атмосферно, начиная с самого здания, которое построил местный торговец в 1930-х годах. Внутри можно увидеть интерьеры крестьянской хаты, мещанской комнаты и еврейской торговой лавки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com