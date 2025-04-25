В минском метро остановились поезда
- 25.04.2025, 17:35
Произошел «инцидента с пассажиром».
Движение на Автозаводской линии временно остановили вечером 25 апреля из-за «инцидента с пассажиром», сообщил минский метрополитен.
«25 апреля в 17.11 на станции метро «Кунцевщина» произошел инцидент с пассажиром. Временно приостановлено движение по Автозаводской линии. Принимаются меры для восстановления движения», — отметили в минском метрополитене.
Перевозчик принес извинения пассажирам за временные неудобства.