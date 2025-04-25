Трамп «забыл» о дедлайне для мирной сделки

Трамп «забыл» о дедлайне для мирной сделки8
- 25.04.2025, 17:55
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Еще вчера президент США говорил о «крайнем сроке».
Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого дедлайна для мирной сделки между Украиной и Россией он не ставил.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление американского лидера.
«Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это (договориться о мире в Украине, - ред.) как можно скорее», — отметил Трамп во время общения с журналистами.
Напомним, вчера, 24 апреля, президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о войне России против Украины.
В частности, он утверждал, что есть крайний срок для мирной сделки между Украиной и Россией. После него у США «будет совсем другое отношение».
Также он заверил, что для мирной сделки между двумя воюющими странами «есть очень хорошие шансы».