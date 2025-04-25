Соболенко начала крупный турнир в Мадриде с победы над россиянкой 25.04.2025, 18:04

Первая ракетка мира во втором круге «тысячника» в двух сетах обыграла Анну Блинкову.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Первая ракетка мира в двух сетах обыграла россиянку Анну Блинкову – 6:3, 6:4.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,85 млн завершится 3 мая. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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