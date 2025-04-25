8 мая: немецкий фонд поддержал неприглашение послов Беларуси 25.04.2025, 18:14

ФРГ решила не приглашать лукашистов на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Решение властей Германии не приглашать официальных представителей России и Беларуси на памятные торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны правильное, заявил директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколл в интервью изданию Tagesspiegel в пятницу, 25 апреля.

В ближайшее время возглавляемый им фонд проведет мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине освобождения заключенных концлагеря Заксенхаузен Красной армией 22 апреля 1945 года. В нем примут участие, в том числе пятеро выживших узников концлагеря из Израиля, Польши и Украины. «Явное исключение официальных представителей отдельных стран является для нас новинкой, и для этого должны быть серьезные причины. В данном конкретном случае речь идет о войне и невыразимых страданиях, вызванных войной в Украине, которая длится уже более трех лет», - сказал Дреколл.

Он подчеркнул, что речь идет об «агрессивной войне со стороны России, которая нарушает международное право». «И пока эта война бушует в Украине, и на наших мероприятиях присутствуют люди, которые напрямую и самым ужасным образом пострадали от ее последствий, мы не можем ожидать, что они будут отмечать эту годовщину вместе с официальными представителями России. Когда война закончится, все может выглядеть иначе», - подчеркнул Дреколл.

Он добавил, что с начала российского вторжения в Украину в 2022 году фонд воздерживается от приглашения российских представителей на памятные мероприятия. «В последние годы проводились дополнительные мероприятия российским посольством, на которых устраивалось молчаливое поминовение. Однако это не было официальным мероприятием, и мы как фонд в нем не участвовали», - добавил Дреколл.

Ранее стало известно, что послы России и Беларуси в Германии не будут приглашены на памятные мероприятия в германский бундестаг. С соответствующей рекомендацией на фоне продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины выступило министерство иностранных дел ФРГ, так как федеральное правительство опасается инструментализации этой темы представителями России и Беларуси и предостерегает от «пропаганды, дезинформации и ревизионистской фальсификации истории». Внешнеполитическое ведомство при этом подчеркнуло, что «важно помнить» о роли Красной армии в капитуляции Германии 8 мая 1945 года перед лицом союзников — США, Франции, Великобритании и СССР.

Как говорится в сообщении бундестага, при планировании памятной церемонии в нынешнем году организаторы сознательно отказались от «дальнейших международных параметров». «Международные гости приглашены не были», - цитирует этот документ агентство epd. Бундестаг, а вместе с ним и германская общественность «будут предаваться воспоминаниям об этом дне, ставшем днем освобождения от диктатуры национал-социалистского насилия», наедине с собой, пояснили в германском парламенте.

Ожидается, что центральную роль в торжественном мероприятии будет играть речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. К собравшимся также обратится председатель бундестага Юлия Клёкнер.

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