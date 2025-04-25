Лукашенко сменил зампредседателя Госпогранкомитета 1 25.04.2025, 18:38

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Должность занял выпускник Академии ФСБ РФ.

Полковник Максим Бутранец назначен заместителем председателя Государственного пограничного комитета. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 25 апреля.

Еще одним указом он освободил от этой должности генерал-майора Игоря Печеня. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Максим Бутранец — выпускник Военной академии. Службу начинал на погранзаставах Брестской погрангруппы. После Академии Федеральной службы безопасности РФ занял должность первого заместителя начальника Гомельской погрангруппы, затем — начальника Пинского пограничного отряда, откуда пересел в кресло начальника Сморгонской пограничной группы.

В 2023 году Максима Бутранца назначили начальником Брестской пограничной группы.

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