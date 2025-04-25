Лукашенко хочет заселить пакистанцами Барановичи 10 25.04.2025, 19:08

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Диктатор заявил, что будет строить в городе для мигрантов жилье.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности о привлечении трудовых мигрантов из Пакистана. Правитель заявил, что Пакистан направит своих «специалистов» в Барановичи для работы на хлопчатобумажном комбинате.

«Заметьте, в Пакистане текстильное производство — одно из лучших в мире. Они по всему миру продают. Если они (пакистанцы — прим.) нам помогут… Барановичи… Предложили специалистов. Я говорю: да с удовольствием! Мы создадим все условия! Даже жилье построим, если вы дадите нам сырье и тех специалистов, которые там нужны. И будем вместе работать», - сказал диктатор.

Лукашенко обратил внимание, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах в Минске сам предложил выработать и заключить соответствующее межправительственное соглашение, в котором прописать все нюансы.

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