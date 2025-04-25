закрыть
25 апреля 2025, пятница, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко хочет заселить пакистанцами Барановичи

10
  • 25.04.2025, 19:08
  • 2,258
Лукашенко хочет заселить пакистанцами Барановичи

Диктатор заявил, что будет строить в городе для мигрантов жилье.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности о привлечении трудовых мигрантов из Пакистана. Правитель заявил, что Пакистан направит своих «специалистов» в Барановичи для работы на хлопчатобумажном комбинате.

«Заметьте, в Пакистане текстильное производство — одно из лучших в мире. Они по всему миру продают. Если они (пакистанцы — прим.) нам помогут… Барановичи… Предложили специалистов. Я говорю: да с удовольствием! Мы создадим все условия! Даже жилье построим, если вы дадите нам сырье и тех специалистов, которые там нужны. И будем вместе работать», - сказал диктатор.

Лукашенко обратил внимание, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах в Минске сам предложил выработать и заключить соответствующее межправительственное соглашение, в котором прописать все нюансы.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев