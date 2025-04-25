С начала года российские оккупанты потеряли на востоке Украины 885 танков

С начала года российские оккупанты потеряли на востоке Украины 885 танков1
- 25.04.2025, 19:29
ВСУ продолжают «перемалывать» технику россиян.
Об этом сообщил спикер ОСГВ «Хортица» подполковник Назар Волошин, информирует «Интерфакс-Украина».
В частности, за январь потери оккупантов составили 178 танков; за февраль — 294 ед.; за март — 234 ед; с 31.03.2025 по 07.04.2025 - 65 ед.; за остальные дни апреля — еще 114 ед.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала 2025 года российские оккупанты потеряли на фронте 1031 танк.