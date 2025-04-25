С начала года российские оккупанты потеряли на востоке Украины 885 танков 1 25.04.2025, 19:29

ВСУ продолжают «перемалывать» технику россиян.

Об этом сообщил спикер ОСГВ «Хортица» подполковник Назар Волошин, информирует «Интерфакс-Украина».

В частности, за январь потери оккупантов составили 178 танков; за февраль — 294 ед.; за март — 234 ед; с 31.03.2025 по 07.04.2025 - 65 ед.; за остальные дни апреля — еще 114 ед.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала 2025 года российские оккупанты потеряли на фронте 1031 танк.

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