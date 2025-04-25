Трамп побил антирекорд 3 25.04.2025, 19:39

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Почему его рейтинг на 100-й день хуже, чем у Байдена и Обамы.

На 100-й день своего президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США. Его рейтинг уступает даже его же показателям восемь лет назад.

Об этом сообщает Fox News.

По данным последних опросов, общее одобрение эффективности работы Трампа на 100-й день составляет 44%, что на 5 пунктов ниже по сравнению с 49% в марте.

Это меньше, чем одобрение бывших президентов США Джо Байдена (54%), Барака Обамы (62%) и Джорджа Буша (63%) после 100-дневного срока их президентства. Более того, это на 1 пункт ниже по сравнению с 45% одобрения Трампа восемь лет назад.

По данным издания, сейчас около 59% избирателей недовольны тем, как идут дела в стране. Однако это улучшение с момента окончания срока полномочий бывшего президента США Джо Байдена (68% недовольных), но хуже, чем четыре года назад в начале срока Байдена (53% недовольных).

Это также хуже, чем 100-дневный рубеж первого срока Трампа (53% недовольных). После его инаугурации в январе удовлетворение среди демократов сменилось на недовольство, и стало наоборот среди республиканцев.

Известно, что американцы недостаточно довольны экономической ситуацией в стране, поскольку 71% оценивают экономические условия негативно, а 55% говорят, что они ухудшаются для их семей.

Американцы также менее оптимистичны в отношении будущего, чем в начале первого срока Трампа. Исходя из первых 100 дней, 38% в целом и 75% республиканцев говорят, что испытывают вдохновение относительно следующих четырех лет. Для сравнения в 2017 году эти цифры составляли 45% и 84% соответственно.

К тому же, по данным опроса оказалось, что 8 из 10 избирателей обеспокоены политическими разногласиями (78%), тогда как примерно 7 из 10 считают то же самое относительно:

здравоохранения (76%),

государственных расходов (73%),

рецессии (72%).

Две трети или меньше обеспокоены иммиграцией (66%), получением Ираном ядерной бомбы (66%), вторжением России в Украину (61%) и фондовым рынком (58%).

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