Лукашенко раскрыл «жуликоватые схемы» на предприятии своего друга Тетерина

Лукашенко раскрыл «жуликоватые схемы» на предприятии своего друга Тетерина3
- 25.04.2025, 19:56
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Очередной бизнесмен из ближайшего круга диктатора попал в опалу.
Сегодня на совещании по развитию пострадавших от катастрофы на ЧАЭС районов Александр Лукашенко высказал ряд нареканий по работе в восточных регионах Беларуси. Выводы были сделаны в том числе по итогам его недавних рабочих поездок.
«У нас хватает на западе проблем, но не столько, сколько на Востоке. Разбосячились — дальше некуда. Вот я побывал в Витебской области. Где бы я ни был, поручил: давайте серьёзно проверим после моей поездки. Куча вопросов», — констатировал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
В качестве примера он привел посещение в Копыси сыродельного производства — предприятия, которое принадлежит ООО «Милккоп Старт» Сергея Тетерина:
«10-15 лет назад построили, хорошее предприятие и оборудование современное. Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами [забирают]. Зарабатывайте деньги. Так они же мне в открытую лгут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? — 200 тонн. А перерабатывают 60.
Да ничего подобного! Там были жульнические схемы. Не 60 перерабатывают там, а две тонны за сутки. А остальное молоко, что получали, перепродавали и на этом зарабатывали. Это как называется? Ну это мы в ближайшее время разберемся», — пообещал Лукашенко.
Свою латифундию на Оршанщине Сергей Тетерин начал создавать в 2018 году под давлением Лукашенко. Для главной усадьбы придворный бизнесмен выбрал деревню Химы Оршанского района. Она находится в нескольких километрах от Копыси и деревни Александрия Шкловского района на другом берегу Днепра, откуда происходит род Лукашенко и где он сам провёл своё детство.
Тетерин несколько лет скупал в этой местности участки «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства». Общая площадь земли, которая теперь в его управлении — примерно 29 гектаров.