Экспорт спиртного из США достиг рекорда в 2024 году 1 25.04.2025, 20:03

Рост обеспечили поставки в Европейский союз.

Экспорт американской спиртной продукции в 2024 году вырос почти на 10%, достигнув рекордных $2,4 млрд. Об этом сообщает The Spirits Business со ссылкой на ежегодный отчет об экспорте американской спиртной продукции (American Spirits Exports Report), который публикует Совет по дистиллированным спиртам США (Discus).

Рост обеспечили поставки в Европейский союз, увеличившиеся за год на 39% и составившие $1,2 млрд. При этом экспорт в остальные регионы мира сократился почти на 10%. В отчете отмечается, что с момента приостановки 25% пошлин в 2021 году ЕС стал важным рынком для американских производителей.

Президент и главный исполнительный директор Discus Крис Свонгер заявил, что американский экспорт восстановил позиции после отмены ответных пошлин ЕС и Великобританией, введенных в 2018–2021 годах в рамках торговых споров. По его словам, сохраняющаяся неопределенность из-за других торговых конфликтов сдерживает активность производителей и ограничивает рост продаж.

При этом ЕС недавно подтвердил, что не станет повторно вводить ответные тарифы на американский виски и другие виды спиртного, что, по мнению Свонгера, является «первым шагом» к возвращению к нулевым тарифам в торговле между регионами.

Среди крупнейших рынков американского спиртного также оказались Канада ($221 млн), Великобритания ($137 млн), Австралия ($131 млн) и Мексика ($126 млн).

Экспорт американского виски в 2024 году снизился на 5,4%, составив $1,3 млрд — это 54% от общего объема поставок. Основные рынки: ЕС ($699 млн), Австралия ($113 млн), Великобритания ($86 млн), Япония ($79 млн) и Канада ($73 млн).

По данным отчета, поставки велись из 43 штатов. Лидерами стали Теннесси ($934 млн), Кентукки ($751 млн), Техас ($354 млн), Флорида ($334 млн) и Индиана ($142 млн). В десятку также вошли Иллинойс, Калифорния, Арканзас, Мэн и Нью-Йорк.

Рекорды по экспорту в 2024 году установили также ликеры и водка: поставки ликеров выросли на 128%, до $367 млн, а водки — на 82%, до $292 млн.

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