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Лукашенко назвал три области, куда завезут мигрантов из Пакистана

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  • 25.04.2025, 20:13
  • 11,324
Лукашенко назвал три области, куда завезут мигрантов из Пакистана
Иллюстрационное фото

Власти планируют завезти в Беларусь 100—150 тысяч пакистанцев.

Александр Лукашенко назвал три области, куда могут приехать трудовые мигранты из Пакистана. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале, приближенном к диктатору.

Правитель уточнил, что в Беларуси заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, в первую очередь в три области: Витебскую, Могилевскую и Гомельскую.

— У нас дома свободные, и в сельском хозяйстве нам нужны люди. Мы хотим, чтобы к нам приехали семьи. Семья — в Витебскую область. Семья — в Гомельской области, Могилевской, — заявил диктатор.

Диктатор акцентировал внимание на том, что приехавшие мигранты должны быть рассредоточены по всей стране.

Ранее Лукашенко заявил, что хочет отправить пакистанцев в Барановичи.

Напомним, 11 апреля Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Они договорились о возможном приезде в Беларусь 100−150 тысяч трудовых мигрантов из исламской республики.

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