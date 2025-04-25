Зеленский: Украина передала Трампу свои предложения по поводу мирного плана США 3 25.04.2025, 20:23

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Они касаются гарантий безопасности.

Украинская делегация передала американской в Лондоне ответ на мирные предложения администрации Трампа. Они касаются гарантий безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 25 апреля во время возложения цветов возле разрушенного ударом РФ дома в Святошинском районе Киева.

По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами во время рабочей встречи в Лондоне 23 апреля предложила свое «видение на те предложения, которые открыли США». Они касаются вопроса гарантий безопасности, в частности альтернативы членству Украины в НАТО.

— Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я сказал, и контингент, и формат пятой поправки (статья 5 Договора о НАТО о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов Альянса. — Прим.). Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка, — пояснил украинский лидер.

Он подчеркнул, что это «еще не документ, а предложения» и теперь Украина теперь ждет реакции американской стороны.

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