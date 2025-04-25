Суперкомпьютер спрогнозировал победителя чемпионата Испании
- 25.04.2025, 20:38
«Барселона» или «Реал»?
Суперкомпьютер Opta назвал победителя чемпионата Испании в текущем сезоне.
Чемпионом станет каталонская «Барселона», победа которой оценивается в 87,07 процентов. Победа чемпиона «Реала» – в 12,89 процентов, победа мадридского «Атлетико» – в 0,04 процента.
После 33-го тура «Барселона» с 76-ю очками возглавляет турнирную таблицу, «Реал» с 72-я очками занимает второе место. Идущий третьим «Атлетико» имеет в своем активе 66 очков.