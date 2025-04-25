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Лукашенко набросился на белорусок

  • 25.04.2025, 21:09
Лукашенко набросился на белорусок

Диктатор приказал белорускам рожать по четверо-пятеро детей из-за дефицита рабсилы.

Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, которое состоялось 25 апреля, обвинил белорусок в том, что они мало рожают.

Диктатор акцентировал внимание на аспекте, который оказывает влияние в перспективе на наличие трудовых ресурсов внутри страны.

— Надо рожать. Трое, четверо, а лучше — пятеро. Мы что, не делаем для таких людей ничего? Делаем, - заявил правитель Беларуси.

Лукашенко, продолжая тему, заметил:

— Рожать не хотим и работаем с прохладцей.

Диктатор обратил внимание на то, развиваться в Беларуси хотят, зарплату хотят, и чтобы страна была независимой и процветала.

— Так все с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет, - возмутился узурпатор.

Как сообщал Charter97.org, проблему нехватки рабочих рук Лукашенко хочет решить мигрантами из Пакистана.

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