Лукашенко набросился на белорусок
- 25.04.2025, 21:09
Диктатор приказал белорускам рожать по четверо-пятеро детей из-за дефицита рабсилы.
Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, которое состоялось 25 апреля, обвинил белорусок в том, что они мало рожают.
Диктатор акцентировал внимание на аспекте, который оказывает влияние в перспективе на наличие трудовых ресурсов внутри страны.
— Надо рожать. Трое, четверо, а лучше — пятеро. Мы что, не делаем для таких людей ничего? Делаем, - заявил правитель Беларуси.
Лукашенко, продолжая тему, заметил:
— Рожать не хотим и работаем с прохладцей.
Диктатор обратил внимание на то, развиваться в Беларуси хотят, зарплату хотят, и чтобы страна была независимой и процветала.
— Так все с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет, - возмутился узурпатор.
Как сообщал Charter97.org, проблему нехватки рабочих рук Лукашенко хочет решить мигрантами из Пакистана.