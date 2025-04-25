В Минске собака в шлеме прокатилась на моноколесе 1 25.04.2025, 21:43

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Видеофакт.

В Минске девушка прокатила собаку на моноколесе, чем привлекла внимание пользователей Instagram. На животном был надет шлем и защитные очки, а автор видео с иронией подписал ролик как «Щенячий патруль». По словам девушки, питомец сам проявил интерес и «никто его не заставлял».

Однако не все подписчики отнеслись к поездке с восторгом. В комментариях разгорелась дискуссия: одни умилялись смелому пассажиру, другие — осудили хозяйку, заявив, что подобные покатушки могут быть небезопасны для животного, передает «Зеркало».

Вот что писали белорусы:

«Действительно, очень прикольно! Красавчик корги. И главное — не боится ничего».

«Девчуля — молодец! Везде со своим любимым питомцем. Респект!»

«У песеля нет выбора… Трясется, хвост прижат, но едет…»

«Это опасно. Люди не думают о животных. Это обидно».

«Чуть что — и п****ц собаке».

«Есть такие сумки на грудь, как для детей. Тогда собака будет все так же смотреть вперед, но не будет травмироваться от каждой кочки. Ей явно неудобно. Я сам на самокате вожу собаку на груди».

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