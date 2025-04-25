Зеленский: Украина ожидает от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля
- 25.04.2025, 21:52
- 1,302
Гарантии необходимы на суше, в воздухе, и на море.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, что гарантии безопасности от США будут такими сильными, как у Израиля.
Об этом украинский президент сказал журналистам в пятницу, его цитирует «Интерфакс-Украина».
Зеленский также указал на потребность Украины в системах противовоздушной обороны Patriot.
«Есть вопрос, который я обсуждаю... относительно гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. Мы очень хотим, чтобы они были сильные, как минимум, как у Израиля», – отметил он.
Кроме того, по его словам, Украина ожидает военного контингента от европейских партнеров.
В то же время Зеленский добавил, что возможное размещение европейского контингента потребует поддержки США.
Он отметил, что эта поддержка не обязательно должна заключаться в присутствии на украинской территории.
«Я знаю, что не очень положительно на это смотрят Соединенные Штаты Америки, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, мы говорим прежде всего о системах противовоздушной обороны Patriot», – подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что гарантии безопасности необходимы на суше, в воздухе, и на море.