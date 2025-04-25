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Зеленский: Украина ожидает от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля

  • 25.04.2025, 21:52
  • 1,302
Зеленский: Украина ожидает от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля

Гарантии необходимы на суше, в воздухе, и на море.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, что гарантии безопасности от США будут такими сильными, как у Израиля.

Об этом украинский президент сказал журналистам в пятницу, его цитирует «Интерфакс-Украина».

Зеленский также указал на потребность Украины в системах противовоздушной обороны Patriot.

«Есть вопрос, который я обсуждаю... относительно гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. Мы очень хотим, чтобы они были сильные, как минимум, как у Израиля», – отметил он.

Кроме того, по его словам, Украина ожидает военного контингента от европейских партнеров.

В то же время Зеленский добавил, что возможное размещение европейского контингента потребует поддержки США.

Он отметил, что эта поддержка не обязательно должна заключаться в присутствии на украинской территории.

«Я знаю, что не очень положительно на это смотрят Соединенные Штаты Америки, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, мы говорим прежде всего о системах противовоздушной обороны Patriot», – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что гарантии безопасности необходимы на суше, в воздухе, и на море.

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